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13:44, 22 июня 2023Моя страна

В российском регионе объявили выходной в честь Курбан-байрама

В Кабардино-Балкарии объявили выходной 28 июня в честь праздника Курбан-байрам

Фото: Алена Палажченко / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии объявили выходной 28 июня в честь праздника Курбан-байрам. Соответствующий указ, подписаннй главой респубоики Казбеком Коковым, опубликован на сайте правительства КБР.

«В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года No 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", в связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики по случаю праздника Курбан-байрам, отмечаемого с 28 по 30 июня 2023 года, постановляю объявить 28 июня 2023 г. в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным днем», — говорится в документе.

Курбан-байрам — это праздник жертвоприношения, который отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует завершение паломничества мусульман в Мекку. В прошлом году праздник пришелся на на 9 июля.

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