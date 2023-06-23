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20:30, 23 июня 2023Силовые структуры

Российского полицейского задержали за кражу трех тысяч литров паленого алкоголя

В Саратове задержали главу отделения МВД, укравшего более 3 тыс. литров паленого алкоголя

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Саратове задержали 38-летнего главу отделения МВД, который в 2021 году изъял у компании тысячи литров несертифицированного алкоголя и оставил часть спиртной продукции себе. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По данным канала, в 2021 году после полицейского рейда на хранение в «Росспиртпром» не поступило около 3400 литров изъятой спиртной продукции. Изначально личность похитителя установить не смогли, однако после исчезновения паленого алкоголя было возбуждено два уголовных дела по статьям 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности») и 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») в отношении неустановленных сотрудников отдела по борьбе с преступлениями в сфере торговых отношений управления МВД России по Саратову.

На фоне скандала с «Мистером Сидром» удалось выйти на подозреваемого. Теперь правоохранители должны выяснить, что мужчина делал с похищенным алкоголем и использовался ли он в производстве сидра и других алкогольных напитков.

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    Варвара Митина
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