В Австралии заявили о «захвате» земли российским дипломатом

Sky News: российский дипломат «захватил» участок земли в центре Канберры

В Австралии утверждают, что «российский дипломат» якобы захватил участок земли, предназначенный под посольство РФ в Канберре. Об этом сообщает Sky News Australia.

Отмечается, что мужчина незаконно поселился на участке в центре австралийской столицы, курит сигареты и даже заказал продукты питания на этот адрес.

По словам премьера Австралии Энтони Альбанезе, ситуация не вызывает опасений. «Мы будет отстаивать наши ценности, но парень, стоящий на холоде на клочке травы в Канберре, не представляет угрозу нашей национальной безопасности», — сказал он.

Москва арендовала этот участок в Канберре с 2008 года. На ней собирались построить новое российское посольство, разрешение на это было получено в 2011 году. В августе 2022-го правительство Австралии решило прекратить действие аренды, однако официально договор аренды не расторгали.