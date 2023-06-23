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23:26, 23 июня 2023Путешествия

Самолет с взорвавшимся шасси экстренно сел в Гонконге

Самолет с взорвавшимся шасси экстренно сел в Гонконге, 18 человек получили ранения

Фото: Loren Elliott / Reuters

Пассажирский самолет гонконгской авиакомпании Cathay Pacific совершил аварийную посадку в Гонконге из-за взорвавшегося шасси. Об этом сообщил телеканал RTHK

На борту находились 293 пассажира и 17 членов экипажа. 18 человек получили ранения.

Авиалайнер вылетел из Гонконга в Лос-Анджелес. Во время взлета одно из шасси взорвалось из-за перегрева. Пилот запросил экстренную посадку в аэропорту вылета.

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    Марина Совина
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