Самолет с взорвавшимся шасси экстренно сел в Гонконге

Самолет с взорвавшимся шасси экстренно сел в Гонконге, 18 человек получили ранения

Пассажирский самолет гонконгской авиакомпании Cathay Pacific совершил аварийную посадку в Гонконге из-за взорвавшегося шасси. Об этом сообщил телеканал RTHK

На борту находились 293 пассажира и 17 членов экипажа. 18 человек получили ранения.

Авиалайнер вылетел из Гонконга в Лос-Анджелес. Во время взлета одно из шасси взорвалось из-за перегрева. Пилот запросил экстренную посадку в аэропорту вылета.