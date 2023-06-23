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15:03, 23 июня 2023Забота о себе

Названы самые опасные для дачников инфекции

Врач Алексей Хухрев: во время дачных работ можно заразиться столбняком и токсоплазмозом

Фото: Uryupina Nadezhda / Shutterstock / Fotodom

Дачники могут заразиться опасными инфекциями во время работ на садовом участке, предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Он назвал эти заболевания в беседе с РИА Новости.

По его словам, работа с грядками и клумбами может привести к заражению столбняком, так как в земле могут находиться его споры. «Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть риск заразиться. Через землю также можно заразиться токсоплазмозом, если на вашем участке гуляют соседские или дикие кошки», — объяснил он. В связи с этим врач посоветовал работать в перчатках, мыть руки и не трогать грязными руками лицо для профилактики заражения.

Также, продолжил Хухрев, в сельской местности возрастает риск встречи с животным, инфицированным вирусом бешенства: собакой, лисой, белкой, ежом. Если такое животное укусило человека, ему нужно пройти курс вакцинации. «Если есть возможность наблюдать за укусившим животным и к пятому-шестому уколу оно еще живо, можно прекращать вакцинацию. Если нет, лучше сделать полную серию прививок», — рассказал он.

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Наконец, добавил терапевт, на участке дачника может укусить клещ, переносящий энцефалит или боррелиоз (болезнь Лайма). «Если вас укусил клещ, наблюдайте за самочувствием, при появлении признаков заболевания обращайтесь к врачу», — заключил Хухрев.

Ранее остеопат и тренер по оздоровлению Ирина Санакоева подсказала несколько способов, которые помогут сберечь колени и защитить суставы во время работ на приусадебном участке. По ее словам, в первую очередь следует использовать эргономичные инструменты, которые облегчают работу и позволяют равномерно распределять нагрузку.

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    Александра Лисица
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