Диверсанты попытались поджечь релейные шкафы на станции в Москве

В Москве диверсанты попытались поджечь релейные шкафы на станции Владыкино

В Москве диверсанты попытались поджечь релейные шкафы на железнодорожной станции Владыкино. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Они пробрались к станции со стороны Ботанического сада, обмотали тканью бруски и покрышки, подсунули их к релейным шкафам и подожгли. После этого диверсанты скрылись в неизвестном направлении. Как уточняет Telegram-канал Mash, инцидент произошел примерно в три часа ночи 23 июня.

Сотрудники станции заметили пожар и позвонили в экстренные службы. Возгорание было ликвидировано на площади десять квадратных метров. В результате никто не пострадал.