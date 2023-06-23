В России отреагировали на вступление в силу нового пакета западных санкций

Сенатор Джабаров заявил, что Россия сможет преодолеть новые западные санкции

Россия сможет найти способ преодолеть новые западные ограничения, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на вступление в силу 11-го пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза.

«Любые санкции наносят определенный вред, санкции не бывают безболезненными. Но я думаю, что мы эти санкции спокойно преодолеем. Жизнь научила нас, что мы в тяжелых ситуациях должны рассчитывать на себя. Они даже подержанные автомобили запретили ввозить в Россию, но это даже хорошо — меньше хлама будет у нас в стране. Я думаю, они сами себе подрубают многие вещи. Например, запретили транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" через Польшу в Германию — пусть покупают в два раза дороже в других странах. У нас цена дешевле была за счет транзита», — считает сенатор.

Я думаю, у них не получится то, на что они рассчитывают. Мы будем находить варианты, способы преодоления этих санкций. Не обхода, как они говорят, а преодоления. Я думаю, очень много стран заинтересовано поддерживать с нами отношения. А как это будет — я думаю, специалисты найдут выход из ситуации Владимир Джабаров российский сенатор

23 июня Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о вступлении в силу 11-го пакета санкций Евросоюза против России после начала специальной военной операции на территории Украины. Под ограничения попали 87 оборонно-промышленных компаний. Также они коснулись зарубежных предприятий, которые, по мнению Евросоюза, помогают Москве обходить действующие санкции.