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16:08, 23 июня 2023Россия

В России отреагировали на вступление в силу нового пакета западных санкций

Сенатор Джабаров заявил, что Россия сможет преодолеть новые западные санкции

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Россия сможет найти способ преодолеть новые западные ограничения, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на вступление в силу 11-го пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза.

«Любые санкции наносят определенный вред, санкции не бывают безболезненными. Но я думаю, что мы эти санкции спокойно преодолеем. Жизнь научила нас, что мы в тяжелых ситуациях должны рассчитывать на себя. Они даже подержанные автомобили запретили ввозить в Россию, но это даже хорошо — меньше хлама будет у нас в стране. Я думаю, они сами себе подрубают многие вещи. Например, запретили транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" через Польшу в Германию — пусть покупают в два раза дороже в других странах. У нас цена дешевле была за счет транзита», — считает сенатор.

Я думаю, у них не получится то, на что они рассчитывают. Мы будем находить варианты, способы преодоления этих санкций. Не обхода, как они говорят, а преодоления. Я думаю, очень много стран заинтересовано поддерживать с нами отношения. А как это будет — я думаю, специалисты найдут выход из ситуации

Владимир Джабаровроссийский сенатор

23 июня Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о вступлении в силу 11-го пакета санкций Евросоюза против России после начала специальной военной операции на территории Украины. Под ограничения попали 87 оборонно-промышленных компаний. Также они коснулись зарубежных предприятий, которые, по мнению Евросоюза, помогают Москве обходить действующие санкции.

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