ЕС запретил поставлять электрокары в Россию

Евросоюз запретил экспорт электрокаров и автомобилей с гибридным двигателем в Россию

Европейский союз (ЕС) дал запрет на поставку электрокаров и машин с гибридным двигателем в Россию. Соответствующей перечень санкций был опубликован на сайте Европейской комиссии.

Ограничение на экспорт машин с электрическим и гибридным двигателями в рамках 11-го пакета санкций вступает в силу начиная с пятницы, 23 июня. Вместе с этим Европейский союз запретил ввозить в Россию автомобили с объемом двигателя, превышающим 1,9 литра, в том числе бывшие в употреблении.

О вступлении 11-го пакета санкций Евросоюза против России в силу утром 23 июня сообщили в Министерстве иностранных дел Эстонии. В ведомстве уточнили, что новый пакет ограничительных мер в отношении России Европейский союз принял еще двумя днями ранее, 21 июня.

