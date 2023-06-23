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16:55, 23 июня 2023Интернет и СМИ

Онлайн-кинотеатр выпустил тизер к ставшему мемом выдуманному фильму про Иваныча

Онлайн-кинотеатр More.tv выпустил тизер к несуществующему фильму про Иваныча

Онлайн-кинотеатр More.tv выпустил тизер к несуществующему фильму «Залупа Иваныча», ставшего популярным мемом в июне. Ролик доступен на YouTube-канале сервиса.

В описании к выдуманной киноленте говорится, что сюжет фильма посвящен разрушенной трагическим происшествием жизни персонажа Иваныча. «Потеряв все, что было ему дорого, оставив позади родную деревню, он отправляется в безнадежное путешествие по России. То, что встретится Иванычу в пути, навсегда изменит его — а вместе с ним и всех нас», — говорится в тизере.

«В 2023 году сериал стал единственным российским проектом, забравшим главную награду на престижной премии Fastival de Sannes, а также статуэтки за лучшую мужскую роль (Григорий Лопата) и спецэффекты», — иронизирует More.tv.

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Платформа также приводит актерский состав фильма, в котором значатся Григорий Лопата, Клавдия Мотыгина, Евлампия Дубровина, Кондратий Печкин, Григорий Хренов, Глафира Макарова, Виктор Шишка, Вольфганг вон Гамбургер (Wolfgang von Hamburger), Борислав Свистун, Анна Соплякова-Задушлина, Александр Пучин младший и другие. «Однажды на More.tv», — заключается в тизере.

В июне пользователи Рунета начали бурно обсуждать фильм «Залупа Иваныча», которого в действительности не существует. Многие из них в шутку осыпали похвалами картину, которая якобы повествует о жизни в российской глубинке, имеет захватывающий сюжет и поднимает глубокие философские вопросы. Некоторые называли картину недооцененной жемчужиной кинематографа.

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    Олег Давыдов
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