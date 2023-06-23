ФСБ и МВД задержали ОПГ за хищение 70 миллионов рублей от продажи ски-пассов
На Северном Кавказе сотрудники ФСБ и МВД раскрыли схему масштабного хищения средств от продажи ски-пассов на горнолыжном курорте, ущерб оценивается в 70 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержаны пять членов организованной преступной группы (ОПГ), в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение»). Среди них специалист департамента информационных технологий и кассиры.
По данным следствия, фигуранты вносили недостоверные сведения в платежную систему с целью хищения средств от продажи электронных пропусков на подъемники в Кабардино-Балкарии.
В ходе обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей версию со схемой хищений, крупная сумма наличности.
У организатора ОПГ арестованы автомобили, недвижимость и средства на банковских счетах на общую сумму 250 миллионов рублей.