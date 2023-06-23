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10:54, 23 июня 2023Силовые структуры

ФСБ и МВД задержали ОПГ за хищение 70 миллионов рублей от продажи ски-пассов

МВД и ФСБ раскрыли хищение членами ОПГ 70 млн рублей от продажи ски-пассов на курорте КБР

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

На Северном Кавказе сотрудники ФСБ и МВД раскрыли схему масштабного хищения средств от продажи ски-пассов на горнолыжном курорте, ущерб оценивается в 70 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержаны пять членов организованной преступной группы (ОПГ), в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение»). Среди них специалист департамента информационных технологий и кассиры.

По данным следствия, фигуранты вносили недостоверные сведения в платежную систему с целью хищения средств от продажи электронных пропусков на подъемники в Кабардино-Балкарии.

В ходе обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей версию со схемой хищений, крупная сумма наличности.

У организатора ОПГ арестованы автомобили, недвижимость и средства на банковских счетах на общую сумму 250 миллионов рублей.

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    Любовь Ширижик
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