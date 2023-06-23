Россиянин регулярно истязал маленького сына и попал под следствие

В Кемерово 39-летнего отца заподозрили в избиении 10-летнего сына из-за неприязни

В Кемерово 39-летнего местного жителя заподозрили в избиении 10-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мужчина из-за неприязни регулярно жестоко обращался с ребенком, нанося ему физические и психические страдания. Отмечается, что отца лишали родительских прав в отношении потерпевшего.

Сейчас следователи возбудили дело по пункту «г», части 2 статьи 117 («Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней») и статьи 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»).