Названа самая раздражающая привычка пассажиров самолетов

Express: больше всего пассажиров самолетов раздражают удары по спинке кресла

Большинство пассажиров самолетов (80 процентов) назвали самой раздражающей привычкой попутчиков удары по спинке кресла. Об этом говорится в опросе, проведенном компанией Student Universe, сообщает издание Express.

Путешественники признались, что их нервируют, когда кресло пинают не только дети, но и взрослые, которые постоянно меняют положение ног или открывают и закрывают откидные столики.

Второе место в списке раздражающих действий на борту поделили пьянство и неаккуратное пользование туалетом. Издание отмечает, что вторая проблема может показаться не такой серьезной, но иногда из-за нее срываются рейсы. Например, в 2015 году самолет British Airways был вынужден вернуться в аэропорт из-за «зловония в туалете», которое угрожало безопасности пассажиров.

Прослушивание музыки без наушников заняло третье место в антирейтинге. Кроме того, путешественников злят попутчики, откидывающие спинки кресел, складывающие руки на подлокотники, снимающие обувь и носки и торопящиеся как можно скорее покинуть самолет после посадки.

Ранее стюардесса из Аргентины призвала пассажиров не менять подгузники детям на столике в салоне самолета. По словам Барбары Бачильери, смена подгузника ребенку входит в список «ужасных вещей», которые не стоит делать во время полета. Она объяснила, что за этими столиками люди едят и пьют, а также кладут на них голову, чтобы поспать.