Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:25, 23 июня 2023Культура

Звезда «Мстителей» рассказал о краже сценария со съемок фильма

Звезда «Мстителей» Сэмюэл Л. Джексон рассказал о краже сценария со съемок картины

Кадр: Фильм «Мстители»

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон, исполнивший роль Ника Фьюри в проектах Marvel, рассказал о краже сценария со съемок «Мстителей». Его цитирует Entertainment Weekly.

Актер вспомнил, как при подготовке к съемкам в «Мстителях» неизвестный распечатал копию его сценария, на котором был водяной знак Джексона, и выставил на продажу в интернете.

«Я снимался в Канаде, и [представители студии] Marvel приехали туда. Сценарий был напечатан в производственном офисе... Они узнали, кто это был, и чувак уволился, уехал из страны. Они организовали липовую покупку сценария, но чувак не явился. Это было безумием», — поделился он.

Ранее Джексон ответил кинорежиссеру Квентину Тарантино, который заявил, что артисты, сыгравшие в фильмах супергеройской вселенной, не являются кинозвездами.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Обама признал желание крымчан быть в составе России. Почему экс-президент США изменил свое мнение?
    Момент падения бетонной плиты на автомобили в центре Москвы попал на видео
    На Украине расстроились из-за оценки от Еврокомиссии
    В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения об активизации очагов чумы
    Эксперт оценил режим тренировок Ким Кардашьян
    Вышел дублированный трейлер первого фильма с Деппом после суда с Херд
    Вора в законе Сашу Кушнера осудили на 24 года за покушение на Бадри Кутаисского
    Стилист Рогов назвал необходимую вещь в женском гардеробе
    Популярная мусульманская страна выступила за отмену визового режима с Россией
    Россию заподозрили в организации киберармагеддона в США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.