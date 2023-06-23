Вора в законе Сашу Кушнера осудили на 24 года за покушение на Бадри Кутаисского

В Минске суд дал 24 года вору в законе Саше Кушнеру за покушение на Бадри Кутаисского

Минский городской суд приговорил к 24 годам лишения свободы Александра Кушнерова, известного в криминальном мире как вор в законе Саша Кушнер (Саша Белорус), за покушение на авторитета Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский). Об этом сообщает «БеларусьСегодня».

Он также признан виновным в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Осужденного отправят на первые пять лет в тюрьму, а затем в колонию особого режима.

Суд установил, что Кушнер планировал совершить преступление на территории России, для чего он приобрел оружие, нашел посредника и исполнителя.

Когуашвили принадлежит к конкурирующему криминальному клану. Кушнеров намеревался отомстить ему за вора в законе Надира Салифова (Гули).