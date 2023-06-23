27-летний начальник лаборатории московского КБ покончил с собой

Baza: 27-летний начальник московского конструкторского бюро покончил с собой на работе

В Москве 27-летний начальник конструкторского бюро (КБ) «Аэроэлектромаш» покончил с собой на рабочем месте. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Тело молодого человека было найдено 22 июня. Рядом нашли записку, в которой он просил прощения у родственников.

Его знакомые рассказали, что в последнее время житель столицы страдал от депрессии, около месяца он наблюдался у психиатра.

Как пишет Baza, желаемых результатов лечение москвичу не приносило. Он продолжал жаловаться на свое состояние.

На сайте «Аэроэлектромаша» говорится, что сотрудники бюро разрабатывают, производят и ремонтируют электротехнические изделия для летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в городе Златоусте Челябинской области депутат городского собрания выпал из окна. Мужчина остался жив, при этом он сломал позвоночник.

Пострадавшему депутату назначали консервативное лечение, ограничив его активность.