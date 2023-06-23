Ограбление с саперной лопатой офиса компании в российском городе попало на видео

В Пскове полиция задержала ранее судимого жителя, напавшего с саперной лопатой на офис

Ограбление микрофинансовой организации (МФО) в Пскове попало на видео. Кадры «Ленте.ру» предоставили в МВД России.

На них видно, как грабитель в кепке и с саперной лопатой врывается в офис организации и начинает бегать за сотрудницей. Потом он встает на стол, а женщина пытается отпереть сейф. В результате, не выдержав ожидания, напавший опустошает кассу и убегает.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала «Ленте.ру», что подозреваемого в совершении ограбления задержали. Им оказался ранее судимый местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Волк уточнила, что сейф был оборудован таймером открытия, поэтому добраться до его содержимого сразу не удалось.

