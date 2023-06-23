Александр Мамут опроверг информацию «Медузы» о планах создать оппозиционное СМИ

Александр Мамут назвал враньем информацию «Медузы» о планах создать оппозиционное СМИ

Бизнесмен Александр Мамут опроверг информацию латвийского интернет-издания «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) о его якобы планах создать новое СМИ с оппозиционной повесткой. Свой комментарий Мамут предоставил «Ленте.ру».

«Как и раньше, когда "Медуза" писала обо мне, эта новость — провокационная, беспримесная ложь, преследующая единственную цель — отомстить мне за досрочное прекращение трудового договора с Г.Тимченко в 2014 году с выплатой ей вознаграждения только за год вперед», — ответил бизнесмен.

По словам Мамута, публикация «Медузы» о нем является враньем от начала до конца. «Никаких СМИ после продажи "Рамблера" в 2020 году я "запускать" не собирался и не собираюсь», — подчеркнул он.

Бизнесмен также привел полное высказывание экономиста, профессора Сергея Гуриева (признан в России иностранным агентом), который, как говорится в статье «Медузы», никогда не слышал о планах запуска Мамутом какого-либо медийного проекта: «Я никогда не слышал, что Александр Мамут собирается создавать или финансировать создание СМИ или информационных инструментов пропаганды или контрпропаганды, онлайн или офлайн». «Профессор не слышал и никто не слышал, "а знаешь почему? потому что его там нет" (с) … кроме "Медузы.ио"», — добавил Мамут.

«Также вымыслом являются воспоминания о том, что "Лента.ру" или "Медуза.иo" при госпоже Тимченко — независимые СМИ», — заключил бизнесмен.

В 2020 году Александр Мамут полностью вышел из капитала медиахолдинга Rambler&Co (портал «Рамблер», «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», WMJ.ru, «Секрет фирмы», «Мотор», LiveJournal и ряд других медиаактивов), продав Сбербанку 45 процентов акций группы. В результате сделки банк, ранее увеличивший свою долю до 55 процентов, консолидировал 100 процентов акций компании.