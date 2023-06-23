Мэттью Макконахи претендовал на роль Джоэла в сериале The Last of Us

Мэттью Макконахи мог сыграть Джоэла в сериале The Last of Us вместо Педро Паскаля

Американский актер и продюсер Мэттью Макконахи мог исполнить главную роль Джоэла в сериале The Last of Us. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, агент артиста подтвердил одному из шоураннеров проекта интерес Макконахи к шоу, однако создатели сериала изначально сделали выбор в пользу чилийско-американского актера Педро Паскаля.

«Педро был в нашем списке с самого начала. Нам сказали, что Мэттью недоступен, а затем, когда мы немного колебались, мне позвонил агент Макконахи и сказал: "Знаете, он действительно может быть свободен"», — поведал шоураннер проекта Крейг Мазин.

The Last Of Us — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший смертельный вирус. Первые шесть серий шоу с участием Паскаля посмотрели 30,4 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO.

Ранее стало известно, что работу над вторым сезоном проекта приостановили из-за забастовки гильдии сценаристов США.