Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:19, 23 июня 2023Культура

Мэттью Макконахи претендовал на роль Джоэла в сериале The Last of Us

Мэттью Макконахи мог сыграть Джоэла в сериале The Last of Us вместо Педро Паскаля

Фото: Scott Wachter / USA TODAY Sports / Reuters

Американский актер и продюсер Мэттью Макконахи мог исполнить главную роль Джоэла в сериале The Last of Us. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, агент артиста подтвердил одному из шоураннеров проекта интерес Макконахи к шоу, однако создатели сериала изначально сделали выбор в пользу чилийско-американского актера Педро Паскаля.

«Педро был в нашем списке с самого начала. Нам сказали, что Мэттью недоступен, а затем, когда мы немного колебались, мне позвонил агент Макконахи и сказал: "Знаете, он действительно может быть свободен"», — поведал шоураннер проекта Крейг Мазин.

The Last Of Us — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший смертельный вирус. Первые шесть серий шоу с участием Паскаля посмотрели 30,4 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO.

Ранее стало известно, что работу над вторым сезоном проекта приостановили из-за забастовки гильдии сценаристов США.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости
    Новый пакет санкций против России вступил в силу
    Охлобыстин вспомнил о ДТП с пьяным Ефремовым 10 лет назад
    ПАСЕ призвала МОК отстранить россиян от Олимпийских игр-2024
    Мать запретила Илону Маску драться с Марком Цукербергом
    Экспорт угля из российских портов оказался убыточен
    В российском городе закрыли кафе из-за отравления более 100 человек шаурмой
    Новые камеры в московских магазинах будут изучать поведение покупателей
    Женщину смутила собственная внешность через два месяца после бритья лица
    Юмористка с ТНТ пожаловалась на цены в популярной у россиян европейской стране
    Москвичам с тяжелобольными родственниками помогут по-новому
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.