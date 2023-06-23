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14:26, 23 июня 2023Интернет и СМИ

В Севастополе опровергли смерть ребенка от менингита после купания

Власти Севастополя опровергли информацию о смерти ребенка от менингита из-за купания

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Информация о том, что в Севастополе ребенок умер от менингита после того, как искупался в местном водоеме, опровергли местные власти.

В четверг, 22 июня, на странице сообщества «Инкерман» во «ВКонтакте» появилась публикация, в которой утверждалось, что в Севастополе после купания в Инкерманском котловане стало плохо ребенку. Сообщалось, что после этого врачи скорой помощи госпитализировали его в одну из местных больниц, однако позже ребенок скончался в реанимации. При этом автор поста в комментариях заявил, что причиной смерти ребенка стал менингит, который развился из-за купания в котловане.

Кроме того, в публикации утверждалось, что в настоящее время в реанимации в больницах Севастополя после купания якобы находятся еще два ребенка.

Правительство Севастополя в своем Telegram-канале опровергло информацию о том, что ребенок скончался от менингита из-за купания. Там заявили, что в городе действительно был зафиксирован случай летального исхода менингококковой инфекции у ребенка, однако он не связан с купанием в водоеме. Как подчеркнули представители властей, по данному факту было проведено эпидемиологическое обследование, в частности, специалисты опрашивали родителей для установления причины возникновения и факторов передачи инфекции, а также круга контактных лиц.

В правительстве также подчеркнули, что заразиться менингококковой инфекцией водным путем невозможно: передача возбудителя происходит от больного человека здоровому только воздушно-капельным (контактным) путем при непосредственном тесном общении. Власти также сообщили, что других детей или взрослых с таким диагнозом в настоящее время в реанимациях города нет.

Публикация не получила распространения в российских СМИ. При этом она ограниченно распространялась на страницах пользователей и сообществ в соцсетях (1, 2).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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