Названы способы мотивировать себя на занятия спортом

Врач Тяжельников: хорошая компания и красивая одежда могут мотивировать на занятия спортом

Чтобы начать заниматься спортом, прежде всего, должна быть осознанность и мотивация, убежден главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Способы мотивировать себя он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Все знают, что спорт дает здоровье, энергию, подтянутую фигуру, хорошее настроение, сказал врач. По его словам, каждый должен найти для себя самую важную причину и сделать первые шаги.

Повысить мотивацию можно в процессе подготовки к тренировкам. Например, выбрать занятия, которые больше нравятся. Кому-то ближе бег, кому-то плавание, кому-то фитнес. Можно выбрать удобное время и место, приобрести красивую и комфортную спортивную одежду, найти хорошую компанию или партнера и поддерживать друг друга Андрей Тяжельников врач

Он также предупредил, что не стоит начинать с больших физических нагрузок, так как в таком случае нетренированный человек может получить травму или другие осложнения. «Кроме того, что это однозначно принесет вред здоровью, человек может навсегда разочароваться в занятиях спортом. Кроме того, следует помнить, что наибольшей эффективности от занятий спортом можно добиться при соблюдении правильного питания и отказа от алкоголя», — добавил специалист.

Ранее маммолог Фатима Тамаева рассказала, что занятия спортом помогают снизить риск появления рака груди. А терапевт «Цифровой клиники Страхового дома ВСК» Алина Красикова в беседе с «Лентой.ру» назвала опасные для здоровья ошибки при беге.

