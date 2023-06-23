Допрос пятерых напавших на бизнесменов мужчин попал на видео

В Санкт-Петербурге задержали пятерых подозреваемых в нападении на двоих бизнесменов

В Санкт-Петербурге полиция задержала пятерых мужчин по подозрению в разбойном нападении на двоих бизнесменов, которые взяли в долг у знакомого предпринимателя три миллиона рублей, но не смогли вернуть деньги вовремя. Оперативное видео допроса предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На видео двое мужчин заявили, что не понимают причину задержания. Третий сказал, что был задержан по ошибке — его с кем-то перепутали.

Заместитель руководителя пресс-службы ведомства Дмитрий Стокрацкий сообщил «Ленте.ру», что после задержки выплат бизнесменам позвонил якобы кредитор, который предложил встретиться в одном из кафе и обсудить новые условия погашения займа. Однако на встречу пришли пять незнакомых мужчин, которые начали избивать предпринимателей, когда не получилось договориться о сроках расчета.

После драки потерпевших отвели на подземный паркинг, где снова избили и забрали у одного из них ключи от машины. Они заявили, что конфискуют автомобиль, если бизнесмены решат не возвращать деньги.

В результате полиция задержала двоих местных жителей, одного иностранца и двоих уроженцев Северного Кавказа. У всех пятерых прошли обыски. В их квартирах нашли и изъяли два охотничьих ружья и травматический пистолет, учебную гранату, холодное оружие и ряд других предметов. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»).