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11:29, 23 июня 2023Мир

Барак Обама признал желание крымчан быть в составе России

CNN: Обама заявил о желании многих русскоязычных жителей Крыма войти в состав РФ в 2014-м

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Многие русскоязычные жители Крыма действительно хотели войти в состав России в 2014 году. С таким заявлением в интервью американскому телеканалу CNN выступил бывший президент США Барак Обама.

«В Крыму было много русскоговорящих и была определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия», — признал Обама, добавив, что в те годы внутренняя украинская политика была более сложной и «даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России».

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    Глеб Бажуткин
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