Европейская компания потеряла половину прибыли после ухода из России

PPF Group потеряла сотни миллионов евро из-за ухода из России в феврале 2022 года

Международная инвестиционно-финансовая группа PPF Group потеряла сотни миллионов евро из-за ухода с российского рынка. Об этом сообщил генеральный директор компании Иржи Шмейц, его слова приводит ТАСС.

Говоря об итогах деятельности группы в 2022 году, Шмейц заявил, что без этих финансовых потерь PPF Group могла бы получить большую прибыль, чем до начала пандемии COVID-19. В прошлом году прибыль компании упала почти вдвое (на 49 процентов) по сравнению с 2021 годом. Объем активов группы сократился на 5,5 процента, до 39,9 миллиарда евро.

Тем не менее генеральный директор отметил, что финансовые результаты «демонстрируют силу и стойкость группы». Шмейц подчеркнул, что компании удалось реализовать хорошо диверсифицированные проекты, что помогло бизнесу в сложной геополитической ситуации. По мнению главы PPF Group, уход с российского рынка был верным решением, несмотря на ухудшение финансовых показателей по итогам 2022 года.

Группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit объявили об уходе из России в сентябре прошлого года. Тогда же была завершена сделка по продаже 100-процентной доли в российском Home Credit & Finance Bank (HCFB), который работал в России с 2002 года под брендом «Хоум Кредит».