Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:16, 23 июня 2023Экономика

Европейская компания потеряла половину прибыли после ухода из России

PPF Group потеряла сотни миллионов евро из-за ухода из России в феврале 2022 года

Фото: sebra / Shutterstock / Fotodom

Международная инвестиционно-финансовая группа PPF Group потеряла сотни миллионов евро из-за ухода с российского рынка. Об этом сообщил генеральный директор компании Иржи Шмейц, его слова приводит ТАСС.

Говоря об итогах деятельности группы в 2022 году, Шмейц заявил, что без этих финансовых потерь PPF Group могла бы получить большую прибыль, чем до начала пандемии COVID-19. В прошлом году прибыль компании упала почти вдвое (на 49 процентов) по сравнению с 2021 годом. Объем активов группы сократился на 5,5 процента, до 39,9 миллиарда евро.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
Взрывной рост цен, валютный хаос и миллионы нищих. Как Аргентина превратилась из успешной страны в банкрота?
Взрывной рост цен, валютный хаос и миллионы нищих.Как Аргентина превратилась из успешной страны в банкрота?
13 июня 2023

Тем не менее генеральный директор отметил, что финансовые результаты «демонстрируют силу и стойкость группы». Шмейц подчеркнул, что компании удалось реализовать хорошо диверсифицированные проекты, что помогло бизнесу в сложной геополитической ситуации. По мнению главы PPF Group, уход с российского рынка был верным решением, несмотря на ухудшение финансовых показателей по итогам 2022 года.

Группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit объявили об уходе из России в сентябре прошлого года. Тогда же была завершена сделка по продаже 100-процентной доли в российском Home Credit & Finance Bank (HCFB), который работал в России с 2002 года под брендом «Хоум Кредит».

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле оценили высказывание Обамы про русских в Крыму
    Стали известны зарплаты футболистов «Зенита»
    МИД Чехии заявил об отсутствии коротких путей в ЕС для Украины
    Клава Кока показала фигуру в бикини на отдыхе
    В России изготовили двигатель для испытаний «Союза-5»
    Мужчина похудел на 36 килограммов за полгода после странного приступа
    Россиянина заподозрили в совершении диверсий в Крыму
    Россиянка в купальнике легла загорать в центре Москвы и попала на видео
    В Запорожской области обвинили Украину в изготовлении «грязной бомбы»
    Песков ответил Макрону на обвинение России в неоколониализме
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.