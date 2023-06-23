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11:59, 23 июня 2023Силовые структуры

Россиянина обвинили в контрабанде военной продукции в США и Канаду

Житель Симферополя стал фигурантом дела за контрабанду военной продукции в США и Канаду

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

40-летний житель Симферополя стал фигурантом уголовного дела после того, как таможенники перехватили его посылки с военной продукцией в США, Канаду и Норвегию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

В семи отправлениях крымчанина сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен нашли шлем-маски, керамико-композитную бронепанель для бронежилета, модульный разгрузочный жилет, тактические наколенники и налокотники, индивидуальный фильтр для очистки воды и прибор ночного видения.

В ходе обысков на складе мужчины изъяты противогазы, плащ-палатки, бронежилеты, жетоны и нашивки с символикой Украины и НАТО. В отношении него возбуждено уголовное дело о контрабанде вооружения.

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    Любовь Ширижик
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