Россиянина обвинили в контрабанде военной продукции в США и Канаду

Житель Симферополя стал фигурантом дела за контрабанду военной продукции в США и Канаду

40-летний житель Симферополя стал фигурантом уголовного дела после того, как таможенники перехватили его посылки с военной продукцией в США, Канаду и Норвегию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

В семи отправлениях крымчанина сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен нашли шлем-маски, керамико-композитную бронепанель для бронежилета, модульный разгрузочный жилет, тактические наколенники и налокотники, индивидуальный фильтр для очистки воды и прибор ночного видения.

В ходе обысков на складе мужчины изъяты противогазы, плащ-палатки, бронежилеты, жетоны и нашивки с символикой Украины и НАТО. В отношении него возбуждено уголовное дело о контрабанде вооружения.