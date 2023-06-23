Сотрудник московского главка МЧС давал взятки коллеге и оба попали под следствие

«Ъ»: СКР раскрыл в МЧС новую коррупционную схему по оформлению паспортов безопасности

Следственный комитет России (СКР) раскрыл в МЧС новую коррупционную схему по оформлению паспортов антитеррористической безопасности объектов, действовавшую на протяжении трех лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Под следствие попали замначальника оперативной дежурной смены из Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС подполковник Руслан Гуменной и эксперт отдела противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищенности из ГУ МЧС России по Московской области Тигран Позоян.

По версии следствия, с 29 мая 2018 года по 12 апреля 2021-го Гуменной перевел на счета Позояна 867 тысяч рублей за покровительство и оформление паспортов антитеррористической безопасности, которые по закону должны иметь все объекты, рассчитанные более чем на 50 человек.

Позоян признал вину частично, он находится под домашним арестом. Гуменного отправили по решению суда в московское СИЗО №4.