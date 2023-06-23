Блогершу арестовали за неоднократную дискредитацию Российской армии

В Сочи суд отправил под стражу жительницу Краснодара, подозреваемую в дискредитации ВС РФ

Адлерский районный суд Сочи заключил под стражу до 14 августа жительницу Краснодара, которую подозревают в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»).

Женщина является активным пользователем соцсетей с многочисленной аудиторией, поэтому, находясь на свободе, она может продолжить заниматься противоправной деятельностью, решил суд.

В октябре 2022 года блогершу привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Несмотря на это, она продолжила размещать посты, дискредитирующие Российскую армию, в социальных сетях. Также женщина была осуждена по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности») и отбывала наказание в колонии-поселении.

Спустя пять месяцев после освобождения блогерша вновь взялась за старое, несмотря на запрет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.