Описаны последствия прекращения транзита газа через Украину

Аналитик Юшков предрек Украине потерю миллионов долларов при остановке транзита газа

В случае прекращения транзита российского газа Украина лишится части дохода в бюджет и будет вынуждена перестроить газотранспортную систему внутри страны. Россия, в свою очередь, лишится рынка, на котором присутствовала более 50 лет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Для Украины прекращение транзита — это потеря денег, пусть и не очень больших. Раньше "Газпром" платил 1 миллиард 200 миллионов долларов в год: часть средств уходила на обеспечение деятельности самой трубы, оставшееся — "Нафтогазу". "Нафтогаз" уже перечислял часть в бюджет Украины. До государства в итоге доходило около 400 миллионов в год», — рассказал Юшков.

По мнению аналитика, потенциальные потери нельзя назвать критичными для Украины, хотя любые деньги для бюджета, безусловно, важны. Более серьезной может оказаться проблема с перестраиванием газотранспортной системы.

«Также для Украины остановка транзита — это снижение влияния, значения как государства, ведь сейчас страна имеет возможность контролировать транзит. К тому же, в таком случае самой Украине придется перестраивать газотранспортную систему внутри страны. Это не радикальная реформа, но все же затратная», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Для России остановка транзита — это потеря возможности поставлять газ во всю Европу, кроме Венгрии. Юшков объяснил, что сейчас маленький поток через Украину идет фактически во все страны Западной и Центральной Европы. "Турецкий поток" — это только Греция, Северная Македония, Румыния, Венгрия, Сербия.

Для нас это, естественно, тоже доход и хотя бы частичное выполнение газпромовских контрактов. Конечно, не хотелось бы терять рынок, на котором мы присутствовали более 50 лет Игорь Юшков аналитик

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что поставки российского газа через Украину могут прекратиться в 2024 году, когда истечет срок действия контракта на транзит с «Газпромом». Политик добавил, что шансы Киева и Москвы договориться о продлении пятилетнего транзитного контракта невелик, даже если европейские политики выступят посредником в переговорах.