В Россию привезли новую модель китайских Volkswagen

В Россию завезли партию новых кроссоверов Volkswagen Tayron X

В Россию привезли партию новых кроссоверов Volkswagen Tayron X, выяснила «Российская газета».

За модель без пробега 2023 года выпуска продавец просит 5,3 миллиона рублей. У автомобиля 220-сильный двигатель TSI в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями DSG и система полного привода. Салон также оборудован 12-дюймовым экраном медиасистемы, возвышающимся над передней панелью.

Volkswagen Tayron — это купеообразный аналог Tiguan, созданный специально для китайского рынка. Автомобили производят на совместном предприятии FAW (китайская государственная автомобилестроительная компания) и Volkswagen в КНР. Официально Volkswagen на российский рынок не поставляется. Компания прекратила поставки в Россию машин своих брендов весной 2022 года.

После этого автомобили стали поставлять в Россию в рамках параллельного импорта. В феврале 2023 года немецкая газета Handelsblatt писала, что концерн составил черный список китайских дилеров, которые завозят автомобили в Россию по параллельному импорту в рамках борьбы с этими поставками. Однако, как отмечали опрошенные РБК эксперты, полностью прекратить поставки машин компании не удается, поскольку перекупщики привозят автомобили в Россию в обход ограничений.