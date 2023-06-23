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10:13, 23 июня 2023Россия

Москвичам с тяжелобольными родственниками помогут по-новому

Ракова: участники Школы родственного ухода смогут посещать встречи для взаимной поддержки

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В московском проекте «Школа родственного ухода» откроются группы взаимоподдержки, участники которых смогут рассказать о трудностях, связанных с уходом за тяжелобольным родственником и получить эмоциональную поддержку от людей, переживающих похожую жизненную ситуацию. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что проект «Школа родственного ухода» появился полтора года назад. Его создали, чтобы помочь горожанам, которые сами являются помощниками: школа поддерживает тех, кто ухаживает за членами своих семей, которым уход и забота нужны постоянно. За это время школу прошли более 1,2 тысячи москвичей — они обучились правильному уходу за своими близкими в домашних условиях, а также узнали, как оказывать им первую помощь и создавать атмосферу, в которой комфортно жить всем членам семьи.

Мы продолжаем развивать этот проект. Направления для улучшений подсказывают нам сами слушатели школы. Сейчас мы запускаем группы взаимоподдержки, которые помогут выговориться, получить эмоциональную поддержку от людей, столкнувшихся с похожей жизненной ситуацией, понимают и разделяют тревоги и переживания. Во время встреч можно поделиться опытом и полезной информацией. В общении на встречах с участниками проекта участвует преподаватель, он будет исполнять роль консультанта. Создание таких групп взаимоподдержки было желанием самих слушателей "Школы родственного ухода"

Анастасия Раковавице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Поддерживающие мероприятия для участников будут проходить ежемесячно в московском Институте дополнительного профессионального образования. При этом частоту встреч увеличат, если это будет нужно участникам.

Вместе с участниками на встречах будет присутствовать преподаватель — он станет независимым консультантом для них.

Как и чему учат в «Школе родственного ухода»

Пройти обучение в «Школе родственного ухода» может любой желающий. Для этого достаточно пройти опрос на официальном сайте проекта, чтобы определить, какой перечень услуг рекомендован в вашем случае. Список формируется с помощью специального калькулятора. После этого пользователю предложат заполнить анкету для получения доступа к прохождению дистанционного обучения. Ссылка на онлайн-курс придет на указанный адрес электронной почты.

После прохождения курса с участником проекта свяжется тренер по долговременному уходу районного центра социального обслуживания. Он ответит на возникающие в процессе обучения вопросы и покажет, как применить полученные знания на практике. Тренер поможет оформить индивидуальную программу реабилитации и абилитации.

Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы открыт в 2008 году. Его сотрудники работают над программами профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы социальной защиты. Полный перечень учебных программ есть на сайте, вопросы можно задать по телефону: + 7 (495) 607-50-65 или по электронной почте: ipk@mos.ru.

В июне в «Школе родственного ухода» также открылись очные занятия с экспертами столичного Ресурсного центра для инвалидов, которые научат участников проекта особенностям использования технических средств реабилитации. Правильно подобранные технические средства реабилитации, например, кресло-коляска, костыли, трость, подъемник и другие, позволяют заметно повысить качество жизни человека с ограниченными возможностями здоровья и помогают ему быстрее приспособиться к изменившимся условиям, а его близким значительно облегчают ежедневный уход.

Для участников школы родственного ухода доступны три основных курса: «Домашний уход за малоподвижным человеком», «Деменция: оценка, подходы, повышение качества жизни» и «Первая помощь».

Каждый курс разделен на теоретическую часть, задания самопроверки и дополнительные учебные материалы. Для комфортного обучения доступны онлайн, офлайн и комбинированный форматы.

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    Инга Разумовская
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