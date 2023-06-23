Москвичам с тяжелобольными родственниками помогут по-новому

Ракова: участники Школы родственного ухода смогут посещать встречи для взаимной поддержки

В московском проекте «Школа родственного ухода» откроются группы взаимоподдержки, участники которых смогут рассказать о трудностях, связанных с уходом за тяжелобольным родственником и получить эмоциональную поддержку от людей, переживающих похожую жизненную ситуацию. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что проект «Школа родственного ухода» появился полтора года назад. Его создали, чтобы помочь горожанам, которые сами являются помощниками: школа поддерживает тех, кто ухаживает за членами своих семей, которым уход и забота нужны постоянно. За это время школу прошли более 1,2 тысячи москвичей — они обучились правильному уходу за своими близкими в домашних условиях, а также узнали, как оказывать им первую помощь и создавать атмосферу, в которой комфортно жить всем членам семьи.

Мы продолжаем развивать этот проект. Направления для улучшений подсказывают нам сами слушатели школы. Сейчас мы запускаем группы взаимоподдержки, которые помогут выговориться, получить эмоциональную поддержку от людей, столкнувшихся с похожей жизненной ситуацией, понимают и разделяют тревоги и переживания. Во время встреч можно поделиться опытом и полезной информацией. В общении на встречах с участниками проекта участвует преподаватель, он будет исполнять роль консультанта. Создание таких групп взаимоподдержки было желанием самих слушателей "Школы родственного ухода" Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Поддерживающие мероприятия для участников будут проходить ежемесячно в московском Институте дополнительного профессионального образования. При этом частоту встреч увеличат, если это будет нужно участникам.

Вместе с участниками на встречах будет присутствовать преподаватель — он станет независимым консультантом для них.