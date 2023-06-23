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07:30, 23 июня 2023Забота о себе

Дерматолог перечислила несовместимые с загаром заболевания

Дерматолог Галлямова рекомендовала россиянам после 45 лет отказаться от загара

Фото: Unsplash

Доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова рекомендовала россиянам после 45-50 лет отказаться от загара. В беседе с «Лентой.ру» она также рассказала, кому категорически запрещено длительное пребывание на солнце.

Специалист отметила, что люди с хроническими заболеваниями, которым запрещено загорать, как правил, это знают.

К таким заболеваниям относятся красная волчанка, склеродермия, фотоаллергический дерматит — аллергическая реакция на солнце и различные фотодерматозы — заболевания, которые вызваны или обострены солнцем

Юлия Галлямова врач-дерматолог

«Еще я бы обратила внимание на тех, у кого обнаружен диспластический невус, и тех, у кого более ста родинок на теле. Им я тоже не рекомендую загорать», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Галлямова сообщила, что если говорить о здоровых людях, то противопоказания касаются тех, у кого практически нет пигмента: очень светлые волосы, светлые глаза и светлая кожа.

«Таким людям в принципе противопоказано загорать. Хотя на моем опыте, они упорно загорают, доведя себя до красного цвета, как раки. Потом они не получают никакого пигмента, но вводят кожу в стресс», — добавила дерматолог.

Также врач рассказала, что запретила бы загорать людям после 45-50 лет.

«Потому что уже и защита кожи не та, и возрастает риск различных раковых заболеваний. Солнце может это и спровоцировать, и усилить. Поэтому таким людям я тоже не советую сильно загорать. Выйти на солнышко и посидеть в тени — самое то, и то недолго», — заключила Галлямова.

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Ранее врач-дерматолог Наталия Жовтан назвала эффективные способы подготовить кожу к активному воздействию ультрафиолета.

Также специалист предупредила, что, согласно последним исследованиям, избыточное солнечное воздействие способствует накоплению свободных радикалов и ведет к преждевременному старению кожи.

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    Алена Шевченко
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