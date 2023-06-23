МИД Канады предрек переговоры по конфликту на Украине

Глава МИД Канады Жоли: конфликт на Украине разрешится за столом переговоров, но не сейчас

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что конфликт на Украине разрешится дипломатическим путем, однако сейчас Киеву необходимо провести контрнаступление для усиления своих позиций за столом переговоров. Своим мнением она поделилась в интервью телеканалу CTV.

По словам дипломата, в какой-то момент «война разрешится за столом переговоров», как это происходит в любом конфликте. При этом сейчас Оттава поддерживает контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметила Жоли.

Глава МИД Канады также призвала предоставить Киеву «долгосрочные гарантии безопасности», чтобы Украина смогла избежать конфликта с Россией в будущем.

Ранее Канада выделила 500 миллионов долларов и 200 ракет противовоздушной обороны (ПВО) в качестве военной помощи Украине. Шеф Пентагона Ллойд Остин уточнил, что США и страны Запада на данный момент сфокусированы на поставках Киеву наземных систем ПВО, это является их приоритетом.