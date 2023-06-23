Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:21, 23 июня 2023Мир

МИД Канады предрек переговоры по конфликту на Украине

Глава МИД Канады Жоли: конфликт на Украине разрешится за столом переговоров, но не сейчас

Фото: Monicah Mwangi / Reuters

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что конфликт на Украине разрешится дипломатическим путем, однако сейчас Киеву необходимо провести контрнаступление для усиления своих позиций за столом переговоров. Своим мнением она поделилась в интервью телеканалу CTV.

По словам дипломата, в какой-то момент «война разрешится за столом переговоров», как это происходит в любом конфликте. При этом сейчас Оттава поддерживает контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметила Жоли.

Глава МИД Канады также призвала предоставить Киеву «долгосрочные гарантии безопасности», чтобы Украина смогла избежать конфликта с Россией в будущем.

Ранее Канада выделила 500 миллионов долларов и 200 ракет противовоздушной обороны (ПВО) в качестве военной помощи Украине. Шеф Пентагона Ллойд Остин уточнил, что США и страны Запада на данный момент сфокусированы на поставках Киеву наземных систем ПВО, это является их приоритетом.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны России заявило о контроле двух населенных пунктов в зоне СВО
    Россиянина заподозрили в серии изнасилований детей
    Американский ветеран обвинил Байдена в сокрытии правды о батискафе
    Возможность разлада между странами Запада из-за Украины оценили
    Названы способы мотивировать себя на занятия спортом
    Археологи обнаружили Голландский Стоунхендж
    МИД Канады предрек переговоры по конфликту на Украине
    В России предложили запретить цветные пластиковые бутылки
    Израиль увидел переданное Украине Западом оружие у своих границ
    В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.