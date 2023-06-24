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15:44, 24 июня 2023Интернет и СМИ

Сообщение об отъезде Аксенова и Развожаева из Крыма не подтвердилось

Информация о вылете из Крыма Ил-76 с Аксеновым и Развожаевым не нашла подтверждения
Сергей Аксенов. Архивное фото

Сергей Аксенов. Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сообщение о том, что глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев покинули Крым, оказалось недостоверной.

Ранее 24 июня российские и украинские Telegram-каналы и СМИ сообщили, что Аксенов и Развожаев в пятницу, 23 июня, покинули полуостров на военно-транспортном самолете Ил-76. Утверждается, что они вылетели с Бельбека.

Подтверждения этих данных нет. Авторы таких сообщений ссылаются на неназванные паблики и СМИ и публикуют карту Крыма с красной стрелкой, показывающей направление, по которому якобы вылетел самолет с Аксеновым и Развожаевым.

Михаил Развожаев в своем Telegram-канале опубликовал видео из своего кабинета и заявил, что находится на рабочем месте. «Заслушал доклады руководителей всех силовых ведомств. В городе все спокойно. Введение спецрежима не требуется», — написал политик.

Telegram-канал «Война с фейками» утверждает, что Сергей Аксенов тоже находится в Крыму. При этом в Telegram-канале главы республики 24 июня появилось сообщение «Крым с президентом».

Информация о том, что Аксенов и Развожаев покинули Крым, распространилась в основном в украинских и оппозиционных российских СМИ. В частности, об этом написали УНИАН и НВ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Варвара Кошечкина
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