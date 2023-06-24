В ЛНР отменили продажу билетов на маршруты с другими регионами

Минтранс ЛНР отменил продажу билетов на межрегиональные маршруты до особого распоряжения

В Луганской народной республике (ЛНР) отменена продажа билетов на маршруты в другие регионы. Об этом сообщает правительство республики в своем Telegram-канале.

Решение принято министерством транспорта региона. Билеты на межрегиональные маршруты не будут продаваться до особого распоряжения.

На 15:00 24 июня в Ростовской и Воронежской областях нет ограничений в движении поездов, но на вокзалах действуют дополнительные меры безопасности. В соответствии с графиком ходят в том числе пригородные электрички.

В то же время, как сообщил Департамент транспорта Москвы, межрегиональные автобусные рейсы из столицы, следующие на юг России, могут отменять и переносить. Не ходят автобусы и с вокзалов в Воронеже.