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17:40, 24 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР отменили продажу билетов на маршруты с другими регионами

Минтранс ЛНР отменил продажу билетов на межрегиональные маршруты до особого распоряжения

Фото: РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) отменена продажа билетов на маршруты в другие регионы. Об этом сообщает правительство республики в своем Telegram-канале.

Решение принято министерством транспорта региона. Билеты на межрегиональные маршруты не будут продаваться до особого распоряжения.

На 15:00 24 июня в Ростовской и Воронежской областях нет ограничений в движении поездов, но на вокзалах действуют дополнительные меры безопасности. В соответствии с графиком ходят в том числе пригородные электрички.

В то же время, как сообщил Департамент транспорта Москвы, межрегиональные автобусные рейсы из столицы, следующие на юг России, могут отменять и переносить. Не ходят автобусы и с вокзалов в Воронеже.

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    Любовь Ширижик
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