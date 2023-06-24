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10:37, 24 июня 2023Россия

Российские губернаторы сообщили о поддержке Путина на фоне ситуации с ЧВК

Главы Крыма, Кубани и Херсонской области заявили о поддержке Путина на фоне ситуации с ЧВК

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Главы ряда российских регионов заявили о поддержке президента Владимира Путина на фоне ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Об этом они написали в своих Telegram-каналах.

По состоянию на 10:33 мск президента поддержали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Ставропольского края Владимир Владимиров, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов.

Позже с аналогичным заявлением выступил и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Свои обращения они записали на фоне действий главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Марк Леонов
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