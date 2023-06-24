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11:53, 24 июня 2023Мир

В Евросоюзе высказались по поводу ситуации с ЧВК «Вагнер» в России

В Евросоюзе заявили, что ситуация с ЧВК «Вагнер» — личное дело России

Фото: Илона Палей

В Европейской комиссии высказались по поводу ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в России. Об этом сообщает НТВ.

Представитель Еврокомиссии заявил, что власти наблюдают за происходящим. «Это внутреннее дело России. Мы отслеживаем ситуацию», — заявили в Евросоюзе.

Ранее представитель Елисейского дворца заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон также следит за развитием ситуации ЧВК «Вагнер». При этом Елисейский дворец по-прежнему фокусируется на поддержке Украины.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Нина Ташевская
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