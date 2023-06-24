Первый канал в час ночи анонсировал спецвыпуск новостей

Первый канал в час ночи анонсировал специальный выпуск новостей

На Первом канале бегущей строкой анонсировали специальный выпуск программы «Новости».

Уведомление с текстом «Уважаемые телезрители! Через несколько минут смотрите специальный выпуск "Новостей"» появилось примерно в 01:02 по московскому времени в ходе передачи «ПОДКАСТ.ЛАБ». С чем он связан, не уточняется. По состоянию на 01:25 выпуск не вышел в эфир, трансляция продолжается согласно программе передач.