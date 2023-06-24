Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:29, 24 июня 2023Интернет и СМИ

Первый канал в час ночи анонсировал спецвыпуск новостей

Первый канал в час ночи анонсировал специальный выпуск новостей

Кадр: 1tv.ru/live

На Первом канале бегущей строкой анонсировали специальный выпуск программы «Новости».

Уведомление с текстом «Уважаемые телезрители! Через несколько минут смотрите специальный выпуск "Новостей"» появилось примерно в 01:02 по московскому времени в ходе передачи «ПОДКАСТ.ЛАБ». С чем он связан, не уточняется. По состоянию на 01:25 выпуск не вышел в эфир, трансляция продолжается согласно программе передач.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    На Первом канале вышел экстренный выпуск новостей о Пригожине и ЧВК «Вагнер»
    По трассе М-4 в Ростовской области перекрыли движение
    Зеленскому предсказали признание поражения Украины из-за провала наступления
    WhatsApp ввел новые инструменты для защиты пользователей
    Власти Кубани описали ситуацию в регионе на фоне заявлений Пригожина
    В ДНР назвали опасную точку на запорожском направлении
    В США высказались о ситуации в России после заявлений Пригожина
    ВСУ воспользовались провокацией Пригожина и приготовились к наступлению
    Власти Крыма призвали жителей доверять только официальным данным
    Путин рассказал о новых возможностях для России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.