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10:01, 24 июня 2023Россия

Губернатор рассказал об обстановке в граничащем с Ростовской областью регионе

Глава Ставропольского края Владимиров описал обстановку в регионе как спокойную
Владимир Владимиров

Владимир Владимиров. Фото: Татьяна Барыбина / РИА Новости

Обстановка в граничащем с Ростовской областью Ставропольском крае спокойная. Так ситуацию в крае описал губернатор Владимир Владимиров, свое заявление он опубликовал в личном Telegram-канале.

По словам Владимирова, работа всех региональных служб ведется в штатном режиме.

«Обстановка в Ставропольском крае спокойная, стабильная, все под контролем», — рассказал он и призвал не поддаваться на провокации.

С таким заявлением Владимиров выступил на фоне действий главы частной военной компании «Вагнер». В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Марк Леонов
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