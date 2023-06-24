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01:58, 24 июня 2023Россия

Власти Кубани описали ситуацию в регионе на фоне заявлений Пригожина

Власти Краснодарского края описали ситуацию как спокойную на фоне заявлений Пригожина

Ситуация в Краснодарском крае остается спокойной и находится под полным контролем правоохранительных органов. Так обстановку описа оперативный штаб Кубани, сообщение приводится в официальном Telegram-канале организации, также его цитирует ТАСС.

По данным оперштаба, дополнительные меры безопасности в регионе не вводились, однако фиксируются попытки провокаций со стороны Украины на фоне заявлений главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«Фиксируются многочисленные факты распространения в социальных сетях фейков от ЦИПсО Украины. В социальных сетях и мессенджерах публикуются непроверенные и провокационные сообщения», — заявили в оперштабе региона.

Власти призвали жителей Краснодарского края доверять лишь официальным сообщениям и не поддаваться на провокации.

Краснодарский край граничит с Ростовской областью, которая непосредственно прилегает к Донецкой народной республике, где ведутся боевые действия.

В отношении Пригожина поздним вечером 23 июня было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Марк Леонов
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