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14:32, 24 июня 2023Россия

Жителей Липецкой области попросили без необходимости не покидать свои дома

В Липецкой области жителей попросили не покидать дома без острой необходимости

Фото: РИА Новости

Власти Липецкой области попросили граждан оставаться в своих домах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Местных жителей призвали не выходить на улицу без острой необходимости и воздержаться от поездок на личном или общественном транспорте.

В пресс-службе отметили, что ситуация контролируется, но бдительность и ответственность граждан необходима.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Екатерина Власова
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