Жителей Липецкой области попросили без необходимости не покидать свои дома
Власти Липецкой области попросили граждан оставаться в своих домах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Местных жителей призвали не выходить на улицу без острой необходимости и воздержаться от поездок на личном или общественном транспорте.
В пресс-службе отметили, что ситуация контролируется, но бдительность и ответственность граждан необходима.
В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».