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12:17, 24 июня 2023Россия

Совет Федерации поддержал Путина и заявил о необходимости консолидации

Матвиенко: Совфед поддерживает Путина и понимает необходимость консолидации общества

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Совет Федерации полностью поддерживает президента России Владимира Путина и понимает необходимость консолидации общества. Об этом заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

«Президент все сказал. Сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений. Он был предельно откровенен и убедителен», — высказалась Матвиенко. Сила России — в единстве, основанном на гражданской позиции каждого и в нашей исторической нетерпимости к предательству и провокаторству, добавила она.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Екатерина Власова
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