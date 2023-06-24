Маск отреагировал на ситуацию с ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Илон Маск отреагировал в Twitter на ситуацию с ЧВК «Вагнер» в России

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на ситуацию с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в России. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Маск опубликовал мем о том, как по-разному на события реагируют мужчины и женщины. В верхней части картинки изображена спящая девушка, а в нижней — набросок в виде лица мужчины.

«Как спят мальчики? Никак. Мальчики следят за ситуацией с ЧВК "Вагнер"», — написано на картинке.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».