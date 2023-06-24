В Калининградской области опровергли выдачу оружия срочникам

Власти Калининградской области опровергли выдачу оружия срочникам

В Telegram-канале SOTA 24 июня появился пост, в которому утверждается, что срочникам Калининградской области стали выдавать оружие, а части подняты по тревоге. Региональные власти опровергли эту информацию.

«Новость в Telegram, согласно которой солдатам срочной службы на территории Калининградской области выдали оружие, является фейковой», — заявили в пресс-службе правительства региона, сообщила «Российская газета».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил, что жителям региона ничего не угрожает. «Провели с утра консультации с правоохранительным блоком, с нашими коллегами из Балтийского флота. Они проводят необходимые мероприятия. Никаких поводов для тревог, для переживаний за безопасность наших жителей нет. Поэтом прошу продолжать свою деятельность в обычном режиме», — сообщил Алиханов в личном Telegram-канале.

В области в субботу отменены крупные массовые мероприятия с неограниченным кругом участников, но все ранее запланированные мероприятия на режимных объектах, в местах с продажей билетов, приглашениями, проводятся в обычном режиме, уточнил глава региона. Также, по его словам, могут проводиться школьные выпускные вечера.

Сообщение о якобы выдаче оружия срочникам в Калининградской области не получило широкого распространения в российских СМИ. Его распространяли в основном проукраинские Telegram-каналы. Федеральные и региональные издания написали опровержение информации SOTA.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»