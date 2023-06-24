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16:57, 24 июня 2023Интернет и СМИ

Информацию об отъезде президента и членов правительства из России опровергли

Информацию об отъезде главы государства и членов правительства из России опровергли

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Информацию об отъезде президента России и членов правительства из страны опровергли.

В украинских Telegram-каналах появились сообщения о том, что представители российской власти покинули страну. В частности, речь идет о президенте России Владимире Путине, главе Минпромторга Денисе Мантурове, а также премьер-министре Михаиле Мишустине и зампреда Совбеза РФ Дмитрии Медведеве. Каналы опубликовали скриншоты маршрутов самолетов с сайта Flightradar, на которых якобы улетели президент и члены правительства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства находится в Кремле и работает в Москве. По данным Telegram-канала «Война с фейками», самолет ИЛ-96-300 действительно вылетел из Москвы, однако это не единственное воздушное судно, на котором летает президент. В его распоряжении также самолеты с бортовыми номерами RA-96021 и RA-96023.

В Министерстве промышленности и торговли РФ заявили, что Мантуров находится в России, а распространяемая информация о его нахождении в Турции не соответствует действительности.

Пресс-служба кабинета министров сообщила, что Мишустин находится на рабочем месте и проводит совещание с правительством.

Секретариат Медведева также опроверг информацию о том, что политик уехал за пределы Московского региона. По данным пресс-службы, Медведев, его помощники и секретариат находятся на рабочих местах и исполняют свои обязанности.

Информация о том, что российские власти уехали за пределы страны, не получила распространения в российских СМИ, сообщения преимущественно распространялись среди украинских пабликов.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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