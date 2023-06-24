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13:30, 24 июня 2023Силовые структуры

Центр набора в ЧВК «Вагнер» в Саратовской области прекратил работу

В Саратовской области остановил работу центр набора в ЧВК «Вагнер»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Саратовской области остановил работу центр набора в бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, набор бойцов прекратили с сегодняшнего дня.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Екатерина Власова
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