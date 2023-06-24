Центр набора в ЧВК «Вагнер» в Саратовской области прекратил работу

В Саратовской области остановил работу центр набора в ЧВК «Вагнер»

В Саратовской области остановил работу центр набора в бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, набор бойцов прекратили с сегодняшнего дня.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

