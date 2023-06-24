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16:13, 24 июня 2023Россия

Путин подписал закон об учете срочной службы при поступлении в вузы

Путин подписал закон об учете срочной службы в армии при поступлении в вузы

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об учете срочной службы в армии при приеме в вузы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту закона, прохождение военной службы по призыву, а также службы по контакту или по мобилизации относятся к индивидуальным достижениям абитуриентов.

Помимо этого, закон предоставляет участникам специальной военной операции право поступать на бюджетные места в вузы по отдельной квоте. Такое поступление для участников спецоперации возможно как по результатам ЕГЭ, так и по результатам вступительных экзаменов в самих вузах.

Также в субботу, 24 июня, президент России подписал закон о праве задерживать на 30 суток при военном положении.

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    Алан Босиков
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