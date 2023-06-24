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16:54, 24 июня 2023Россия

Сальдо призвал Пригожина остановиться

Сальдо призвал главу ЧВК «Вагнер» Пригожина остановить действия
Владимир Сальдо. Архивное фото

Владимир Сальдо. Архивное фото. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина остановиться. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В своем сообщении Сальдо напомнил о героических действиях ЧВК «Вагнер» во время спецоперации. Он также подчеркнул, что выражение несогласия подобным образом противоречит закону, и призвал Пригожина давать предложения иным способом.

«Было бы очень правильно и хорошо, чтобы именно Евгений Пригожин сам остановил эти действия, потому что в истории России мятежи еще никогда не приводили мятежников к успеху — они подавлялись», — написал Сальдо.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Нина Ташевская
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