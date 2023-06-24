Сальдо призвал Пригожина остановиться

Сальдо призвал главу ЧВК «Вагнер» Пригожина остановить действия

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина остановиться. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В своем сообщении Сальдо напомнил о героических действиях ЧВК «Вагнер» во время спецоперации. Он также подчеркнул, что выражение несогласия подобным образом противоречит закону, и призвал Пригожина давать предложения иным способом.

«Было бы очень правильно и хорошо, чтобы именно Евгений Пригожин сам остановил эти действия, потому что в истории России мятежи еще никогда не приводили мятежников к успеху — они подавлялись», — написал Сальдо.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».