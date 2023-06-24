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09:17, 24 июня 2023Россия

Минобороны заявило об одумавшихся бойцах и командирах ЧВК «Вагнер»

МО России: часть бойцов ЧВК уже обратились в ведомство и вернулась в место дислокации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Часть одумавшихся бойцов ЧВК «Вагнер» уже обратились в Минобороны России и вернулась в место дислокации. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Министерство обороны не уточнило, о каком количестве бойцов ЧВК идет речь.

Ведомство призвало всех остальных бойцов военной компании также проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны.

Ранее сообщалось, что в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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