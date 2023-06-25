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17:16, 25 июня 2023Бывший СССР

Министр обороны Украины предрек кардинальные перемены в конфликте с Россией

Министр обороны Украины Резников предрек кардинальные перемены в конфликте с Россией

Фото: РИА Новости

Глава Минобороны Украины Алексей Резников предрек кардинальные перемены в конфликте с Россией в текущем году. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox.

«Я думаю, что этот год в корне изменит ситуацию», — сказал он, не ответив четко на вопрос о том, сколько продлится конфликт.

Говоря об украинском контрнаступлении, Резников сказал, что речь идет о «подготовительной операции», так как в Киеве понимают, что у России крепкие линии обороны, особенно минные поля.

Ранее издание Politico процитировало слова Резникова, который, как утверждалось, был обеспокоен «завышенными ожиданиями» Вашингтона насчет успеха в контрнаступлении. По данным издания, украинские власти обращались к США с просьбой умерить ожидания и не торопить ход действий, а также «умерить свои надежды, чтобы избежать последующего разочарования».

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) также призывает не спешить во время наступления, указывая, что неудачи могут подорвать моральный дух личного состава и привести к провалу сопротивления, писало Politico.

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    Сергей Истомин
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