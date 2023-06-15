Украина попросила Запад не торопить контрнаступление

Politico: Украина просит США умерить ожидания от контрнаступления и не торопить его

Украинские власти обращались к США с просьбой умерить ожидания от начавшегося контрнаступления и не торопить его ход. Об этом пишет американская газета Politico.

Издание цитирует слова министра обороны республики Алексея Резникова, который, как утверждается, обеспокоен «завышенными ожиданиями» Вашингтона насчет успеха в предстоящем сражении.

«Они хотят следующей победы. Это нормально, это эмоции», — говорил Резников.

Параллельно с этим, пишут журналисты, министр попросил союзников «умерить свои надежды, чтобы избежать последующего разочарования».

Также Politico, ссылаясь на депутатов Верховной Рады, утверждает, что Госдепартамент и Совет национальной безопасности США рассматривают возможность сократить передаваемую Киеву помощь, если страна не сможет достигнуть значимых успехов на поле боя.

«Посмотрим, как пойдет контрнаступление», — пересказывают парламентарии слова американских дипломатов.

В свою очередь руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) также призывает не спешить во время наступления, указывая, что неудачи могут сильно подорвать моральный дух личного состава и в конечном итоге привести к провалу сопротивления.

«Мы должны быть осторожны. Русские учились и готовились, и их оборонительные рубежи внушительны — у нас нет ни людей, чтобы тратить их впустую, ни оборудования. Прогресс должен быть постепенным», — сказал собеседник газеты в украинском командовании.

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанную попытку контрнаступления. Для этого, как уточнялось, украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что силы страны уже ведут контрнаступление. Он не стал раскрывать подробности операции, подчеркнув, что все будут это «ощущать».

