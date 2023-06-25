В Калужской области начали снимать ограничения движения

Калужский губернатор Шапша заявил, что в регионе начали снимать ограничения движения

В Калужской области начали снимать ограничения на движение личного транспорта. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

«Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области», — написал глава региона.

По его слова, нормальное движение будет восстанавливаться в области в течение дня при помощи правоохранителей.

Движение транспорта в нескольких регионах России было ограничено 24 июня на фоне действий главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. В частности, в Воронежской области перекрыли 300 километров трассы М-4 «Дон». В Подмосковье частично перекрыли трассы «Дон», «Урал» и «Крым».